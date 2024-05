Stand: 14.05.2024 19:01 Uhr Fahrer verschätzt sich - Lkw bleibt unter Brücke stecken

Ein mit einem Bagger beladener Lkw ist während des Berufsverkehrs in der Innenstadt von Hannover unter einer Brücke stecken geblieben. Der Fahrer habe sich am Dienstagmorgen wohl verschätzt, als er unter der Eisenbahnbrücke an der Berliner Allee hindurch wollte, so die Polizei. Der Bagger auf dem Anhänger verkeilte sich unter der Brücke. Verletzt wurde niemand. Die Brücke wurde nach bisherigen Erkenntnissen nur leicht beschädigt. Auch der Bahnverkehr pausierte laut Polizei nur kurz. Auf den Straßen in der Innenstadt kam es zeitweise zu Staus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.05.2024 | 13:30 Uhr