Stand: 14.05.2024 13:13 Uhr Stromausfall in Braunschweig: 10.000 Haushalte ohne Strom

Wegen eines Defekts ist es in rund 10.000 Haushalten in Braunschweig am Dienstagvormittag zu Stromausfällen gekommen. Im Nordosten der Stadt sei gegen 8.30 Uhr der Strom in den Ortsteilen Dibbesdorf, Hondelage, Kralenriede, Querum und Waggum ausgefallen, teilte Braunschweiger Netz GmbH mit. Grund sei ein defektes 20-Kilovolt-Kabel gewesen. Bereits nach sechs Minuten hätten die ersten Kunden wieder mit Strom versorgt werden können. Am späten Vormittag waren noch rund 800 Haushalte ohne Strom. Gegen Mittag sei dann die Versorgung komplett wiederhergestellt gewesen, sagte ein BS Energy Sprecher dem NDR Niedersachsen. Der Flughafen Braunschweig-Wolfsburg teilte mit, der Flugverkehr sei nicht beeinträchtigt worden. Ein Notstromaggregat habe den Flughafen versorgt.

