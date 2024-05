Stand: 14.05.2024 15:35 Uhr Schweinswal in der Außenems gesichtet

In eleganten Bögen durch die Außenems: NDR Nutzer Jan-Niklas Wilhelm hat an der Knock einen Schweinswal gesichtet. Das Tier tauchte am Montagnachmittag mehrmals an der südwestlichen Landspitze der Krummhörn in Ostfriesland auf. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass sich da ein Delfin im Wasser tummelt - doch Fachleute sind sich einig: "Aufgrund der geringen Finnengröße und der sehr dunklen Färbung" handele es sich wohl eher um einen Schweinswal, hieß es von der Seehundstation Nationalpark-Haus in Norden-Norddeich. Und auch Thea Hamm von der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer in Wilhelmshaven sagt, dass die Finne zu einem Schweinswal gehört. Wer solche Tiere in der Natur sichte, könne dies gerne auch im "Beach Explorer" melden, so die Meeresökologin.

VIDEO: Schweinswal schwimmt in der Außenems (1 Min)

