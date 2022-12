Wilhelmshaven: Eröffnung von erstem LNG-Terminal steht bevor Stand: 05.12.2022 15:03 Uhr In Kürze geht das erste deutsche LNG-Terminal in Wilhelmshaven an den Start. Politik und Unternehmen feiern am 17. Dezember die Eröffnung. Der erste LNG-Tanker soll bis Mitte des Monats anlegen.

Als Gäste der Eröffnungsveranstaltung im Marinestützpunkt Wilhelmshaven sind unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Wirtschaftsminister Olaf Lies (beide SPD) und Wilhelmshavens Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos) eingeladen. Aus Berlin erwarten die Veranstalter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Eingeladen haben die Betreiber Niedersachsen Ports, OGE und Uniper, die einen Teil der Infrastruktur für das Terminal gebaut haben.

VIDEO: Energiekrise: LNG-Terminals werden teurer als gedacht (4 Min)

"Höegh Esperanza" wandelt Flüssigerdgas in Gas um

Bis Mitte des Monats soll der mit Flüssigerdgas beladene Tanker "Höegh Esperanza" des norwegischen Unternehmens Höegh LNG in Wilhelmshaven anlegen. Das 294 Meter lange und 46 Meter breite Schiff soll als schwimmender Tank und als Regasifizierungs-Einheit dienen. An Bord wird flüssig angeliefertes Erdgas, sogenanntes LNG, wieder in Gas umgewandelt und an Land gepumpt. Aus der mitgebrachten Ladung des Schiffs kann laut Uniper noch in diesem Jahr Erdgas ins deutsche Netz eingespeist werden. Die Bundesregierung hat die "Höegh Esperanza" für Wilhelmshaven gechartert. Der Tanker kann bis zu 170.000 Kubikmeter Flüssigerdgas laden. In gasförmigem Zustand entspricht das rund 100 Millionen Kubikmetern Erdgas.

Weitere Informationen LNG: Fakten zu Flüssigerdgas und Projekten in Norddeutschland LNG soll Deutschland aus der Energiekrise helfen. Im Norden entstehen dafür die erste Terminals. Welche Vor- und Nachteile gibt es? (04.12.2022) mehr

Wilhelmshaven kann 8,5 Prozent des deutschen Gasverbrauchs umschlagen

Der Bau des Schwimm-Terminals hat rund zehn Monate gedauert. Das umgewandelte Gas wird von dem Terminal aus über eine 26 Kilometer lange Pipeline ins norddeutsche Gasnetz eingespeist. In dem Terminal in Wilhelmshaven sollen künftig bis zu 7,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas pro Jahr umgeschlagen und ins Netz eingespeist werden, das entspricht rund 8,5 Prozent des deutschen Gasverbrauchs.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.12.2022 | 07:00 Uhr