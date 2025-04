Gegen Leerstand: Melle lockt Geschäftsleute mit Mietzuschüssen Stand: 24.04.2025 16:05 Uhr Die Stadt Melle (Landkreis Osnabrück) geht mit einem Projekt gegen Leerstand im Zentrum vor. Um neue Ladenbesitzerinnen und -besitzer zu gewinnen, lockt sie unter anderem mit Zuschüssen für Mietkosten.

Die Stadt zahlt nach eigenen Angaben zum Beispiel bis zu 75 Prozent der Nettokaltmiete im ersten Jahr, im zweiten Jahr sind es demnach noch bis zu 25 Prozent. Möglich sei auch ein einmaliger Zuschuss für Renovierungen oder Umbaumaßnahmen im neuen Geschäft - gedeckelt bei 5.000 Euro. Die Fördermittel beantragen können den Angaben zufolge kleinere und mittlere Unternehmen. Wichtig sei, dass sie ein Alleinstellungsmerkmal und eine innovative Geschäftsidee haben, heißt es von der Stadt.

Leerstehende Geschäftsräume wieder nutzen

Denn mit dem Projekt will die Stadt erreichen, dass sich neue Ladenlokale mit Mehrwert im Zentrum ansiedeln. Sie sollen wiederum mehr Menschen zum Einkaufen in die Innenstadt locken. Gleichzeitig soll der Leerstand von Geschäftsräumen verringert werden. Nach Angaben der Stadt standen in den vergangenen vier Jahren in der Innenstadt in Melle im Durchschnitt sechs Prozent der Gewerbeflächen leer.

Mehrere Anträge sind bei der Stadt eingegangen

Für das Projekt stellt die Stadt nach eigenen Angaben eine Fördersumme von 150.000 Euro bereit. Es ende, sobald die Fördersumme ausgeschöpft ist, sagte eine Stadtsprecherin dem NDR Niedersachsen. Seit dem Start vor rund zwei Wochen gebe es einige Anträge. Eine genaue Zahl wollte sie nicht nennen - man sei allerdings zufrieden, so die Sprecherin. Neu ist das Projekt in Niedersachsen nicht. Die Stadt orientiert sich nach eigenen Angaben an einem ähnlichen Projekt aus Hameln. Auch in anderen Städten und Gemeinden gab es in der Vergangenheit ähnliche Bemühungen, gefördert wurden diese zum Beispiel während der Corona-Pandemie vom Land Niedersachsen und der EU.

