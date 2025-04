Stand: 25.04.2025 09:34 Uhr Großbrand am Bahnhof in Helmstedt: Feuer unter Kontrolle

Eine leerstehende Halle am Bahnhof Helmstedt ist am Donnerstagabend in Brand geraten. Wie ein Sprecher der Kreisfeuerwehr mitteilte, konnte das Feuer nach rund vier Stunden noch in der Nacht unter Kontrolle gebracht werden. Am Freitagmorgen liefen noch die Restlöscharbeiten. Das Dach soll laut Feuerwehr nun mit einem Bagger abgetragen werden. Bei der Halle handelte es sich um einen alten Lagerschuppen, der ungenutzt war. Rund 120 Feuerwehrleute seien im Einsatz gewesen, so der Sprecher. Verletzt wurde niemand. Nun ermittelt die Polizei, wie das Feuer ausgebrochen ist.

Weitere Informationen Mein Einsatz: Die neuen Folgen des NDR Feuerwehr-Podcasts In der ARD Audiothek hören Sie die neuesten Folgen des NDR Feuerwehroodcasts Mein Einsatz zuerst. extern

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 25.04.2025 | 07:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Feuerwehr