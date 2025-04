Bombenentschärfung in Hannover: Mehr als 3.000 Menschen betroffen Stand: 25.04.2025 09:27 Uhr In Hannover-Misburg wurde ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Bombe soll heute erkundet und möglicherweise entschärft werden. Deshalb müssen etwa 3.350 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen.

Die Weltkriegsbombe wurde unter Wasser in einem See im Bereich der Anderter Straße gefunden. Für die Arbeiten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes müsse ein Sicherheitsbereich von 1.000 Metern um den Fundort des Blindgängers eingerichtet werden, so die Feuerwehr. Deshalb wird dieser Bereich heute ab 14 Uhr evakuiert. Alle betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner können laut der Einsatzkräfte voraussichtlich erst am Abend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Bombenräumung: Betreuungsstelle wird eingerichtet

Für Bürgerinnen und Bürger wird eine Betreuungsstelle in der Sporthalle der Pestalozzischule eingerichtet. Sie öffnet ab 14 Uhr, teilte die Feuerwehr mit. Es gebe kostenfreie Busse, die regelmäßig aus dem betroffenen Gebiet zur Betreuungsstelle fahren. Es werden unter anderem die Haltestellen Kreisstraße, Max-Kuhlemann-Straße und die Anderter Straße 40 angefahren. Personen, die nicht mobil sind, können einen Krankentransport anfordern.

Evakuierung: S-Bahnen sind betroffen

Die Evakuierung betrifft auch die S-Bahn-Linien 3, 6 und 7. Wie die S-Bahn Hannover mitteilte, fällt die S6 zwischen 17 Uhr und 20 Uhr zwischen Celle und Hannover Hauptbahnhof aus. Bei der S3 und der S7 gibt es Teilausfälle zwischen Lehrte und Hannover Hauptbahnhof. Die S3 fährt außerdem zwischen Lehrte und Hildesheim ab 17 Uhr nur noch stündlich. Ein Schienenersatzverkehr werde eingerichtet. Außerdem können Fahrgäste an der Haltestelle Anderten/Misburg zwischen 14 Uhr und 17 Uhr nur noch einsteigen; ein Ausstieg ist nicht möglich.

Informationen über die Sozialen Netzwerke

Die Feuerwehr informiert auf ihrer Website und über die Internetportale der Stadt Hannover über den aktuellen Stand der Entschärfung. Außerdem gibt es Informationen über das Threads-Profil und den Whatsapp-Channel der Feuerwehr Hannover. Ein Bürgertelefon ist heute bis zum Ende der Maßnahme über die Telefonnummer (0800) 731 31 31 erreichbar.

