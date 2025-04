Stand: 25.04.2025 11:38 Uhr 85-jährige Frau aus Neustadt vermisst: Polizei sucht Renate M.

Die Polizei in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) sucht nach der 85-jährigen Renate M. Die Frau ist aus ihrem Haus im Ortsteil Poggenhagen verschwunden, wie die Polizei mitteilte. Ihre Tochter meldete sie am Donnerstagnachmittag als vermisst. Zuletzt hätte sie am Dienstag telefonischen Kontakt mit ihrer Mutter gehabt, erzählte sie den Beamten. Renate M. sei dement, möglicherweise orientierungslos und wahrscheinlich nicht dem Wetter entsprechend angezogen, so die Polizei. Sie wird als 1,60 Meter groß, mit einer normalen Statur und kurzen weißen Haaren beschrieben. Sie ist wahrscheinlich mit einem grünen Damenrad mit fellüberzogenem Sattel unterwegs, teilte die Polizei mit. Wer etwas zu ihrem Aufenthaltsort sagen kann, kann sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05032) 801 81 15 melden.

