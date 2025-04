Stand: 24.04.2025 17:24 Uhr Ausstellung in Uelzen: Museum sucht Bilder in Privatbesitz

Das Uelzen Museum sucht für eine digitale Sammlung Werke des Malers Wilhelm Thiermann. Der Künstler habe etwa ab 1900 in der Stadt gelebt und dort gezeichnet, sagte Kuratorin Heike Thiele. Ihren Angaben zufolge sind viele seiner Zeichnungen Zeitdokumente. So hielt er beispielsweise den Einmarsch der Alliierten in Uelzen fest. Einige Skizzen sind derzeit im Uelzen Museum ausgestellt. Vielfach werden sie laut Thiele aber auch in der Region vermutet - in Privatbesitz. Der Maler habe damals seine Werke auf der Straße verkauft und sie in Tauschgeschäften als Zahlungsmittel genutzt. "Demzufolge gibt es ganz viele Blätter, die hier irgendwo in Uelzen im Privatbesitz schlummern", so Thiele. Deshalb ruft das Museum dazu auf, am Sonntag Werke von Thiermann vorbei zu bringen, um sie einzuscannen. Daraus soll eine Online-Sammlung entstehen, so die Kuratorin.

