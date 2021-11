Weil freut sich über grünes Licht für Kinder-Impfstoff Stand: 25.11.2021 14:56 Uhr Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat am Donnerstag den ersten Corona-Impfstoff für Kinder ab fünf Jahre empfohlen. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) begrüßt die Entscheidung.

Er freue sich, dass die Gruppe der Fünf- bis Zwölfjährigen nun die Möglichkeit bekomme, mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer geimpft werden zu können. Weil sprach von mehr Sicherheit für Eltern und Kindern in einem teilweise sehr belasteten Alltag. Zudem sehe er eine große Chance, Schulen vor dem Coronavirus sicherer zu machen. "Das ist eine sehr gute Nachricht für viele Eltern, aber vor allem für die Kinder", sagte Weil am Donnerstag in Hannover.

Biontech kündigt erste Lieferung in die EU für 20. Dezember an

Es ist der erste Corona-Impfstoff in der EU, der für diese Altersgruppen zugelassen werden kann. Nun muss die Europäische Kommission final über die Zulassung entscheiden. Die Ständige Impfkommission (StiKo) hat angekündigt, die Empfehlung der Kinderimpfung zu prüfen und dann eine zügige Entscheidung zu treffen. Die Impfung für Kinder enthält ein Drittel einer Erwachsenen-Dosis und wird ebenfalls zweimal im Abstand von drei Wochen in den Oberarm verimpft. Die erste Lieferung für die Staaten der Europäischen Union werde kurz vor Weihnachten erwartet, hieß es vom Hersteller.

