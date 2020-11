Verfassungsschutz warnt vor Anschlägen durch Corona-Leugner Stand: 14.11.2020 09:14 Uhr In einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" hat Niedersachsens Verfassungsschutzpräsident Bernhard Witthaut von "Umsturzfantasien" und "Radikalisierungspotenzial" gesprochen.

Anschläge aus der Bewegung der Corona-Leugner und Maßnahmen-Gegner seien nicht auszuschließen. Witthaut beschreibt in dem Interview einen Wandel des Protests. Dieser richte sich zunehmend nicht mehr gegen einzelne Maßnahmen zur Einschränkung der Pandemie, sondern gegen eine vermeintliche Corona-Diktatur. Dabei würden auch "offen Umsturzfantasien gegen die deutsche Regierung propagiert".

Videos 3 Min Demos für und gegen Corona-Maßnahmen In Hannover haben Hunderte gegen die Corona-Regeln demonstriert, aber auch viele Gegendemonstranten waren unterwegs. Die Polizei begleitete die Kundgebungen und griff auch ein. (12.09.2020) 3 Min

Bereits erste Anschläge

Am Brandanschlag auf das Robert-Koch-Institut sowie einer Sprengstoffexplosion in Berlin-Mitte sei erkennbar, dass einzelne Menschen bereits jetzt zu Anschlägen bereit seien. Die Entwicklung der Bewegung müsse genau im Blick behalten werden, "bevor Schlimmeres passiert".

Verfassungsschutz schaut sich Demos "genau an"

In Niedersachsen wird die Organisation "Querdenken", die in den vergangenen Wochen mehrfach zu größeren Anti-Corona-Demos aufgerufen hat, bislang nicht explizit vom Verfassungsschutz beobachtet. Dies könne sich laut Witthaut aber ändern. "Wir schauen uns genau an, wer zu welchen Demonstrationen aufruft und hingeht." Deutschlandweit würden auch Rechtsextremisten die Demonstrationen unterstützen.

