Uplengen: Windkraftanlage nahe A28 in Flammen

An der Autobahn 28 in Höhe der Anschlussstelle Apen/Remels in der Gemeinde Uplengen (Landkreis Leer) ist eine Windkraftanlage in Brand geraten. Fünf Feuerwehren mit insgesamt knapp 50 Einsatzkräften aus den Landkreisen Leer und Ammerland sichern vor Ort im Windpark Südgeorgsfehn das kontrollierte Abbrennen des Windrades. Wegen des dichten Qualms gab der Landkreis Leer eine Warnung für den Bereich Uplengen-Jümme heraus. Anwohner sollen noch bis zum späten Abend Türen und Fenster geschlossen halten. Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nach Auskunft der örtlichen Polizei jedoch nicht.

Windrad geht in Flammen auf 16.01.2019 17:30 Uhr In der Nähe der A28 bei Uplengen ist ein Windkraftrad in 100 Meter Höhe in Brand geraten. Zwei der Rotorblätter fielen zu Boden. Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle.







Rotorblätter fallen brennend zu Boden

Die Anlage hatte im Bereich des Generators Feuer gefangen. Zwei Rotorbätter fielen brennend zu Boden und wurden anschließend gelöscht. Größere Löscharbeiten seien in solchen Fällen allerdings nicht möglich, sagte ein Feuerwehrsprecher NDR.de. Das Maschinenhaus des Windrads befindet sich in knapp 100 Meter Höhe, die Drehleitern der Feuerwehren reichen lediglich in eine Höhe von 30 Metern. Der Einsatz der Feuerwehr ist auch mehrere Stunden nach Ausbruch des Brandes noch nicht beendet. Brandursache und Schadenshöhe sind weiterhin unklar.

