Umfrage: 40 Prozent der Verwaltungsmitarbeiter im Homeoffice Stand: 28.01.2021 15:14 Uhr In Niedersachsen arbeiten derzeit weniger als die Hälfte der Beschäftigten von Kreisverwaltungen ganz oder teilweise von zu Hause aus. Das hat eine NDR Umfrage ergeben.

Der Anteil der Verwaltungsmitarbeitenden im Homeoffice ist damit laut der Befragung höher als in der Privatwirtschaft. Eine Umfrage der Unternehmerverbände Niedersachsen hatte dort zuletzt eine Homeoffice-Quote von lediglich 30 Prozent ergeben. Hauptgrund für den Unterschied: Gerade Beschäftigte in der Produktion oder im Verkauf können meist nicht in die Heimarbeit wechseln.

Verschiedene Gründe verhindern Homeoffice

Auch in den Kreisverwaltungen gibt es verschiedene Gründe, warum die Mehrheit der Angestellten nach wie vor ins Büro kommt. In der Umfrage des NDR nennen viele von ihnen notwendige Kundenkontakte, auch handwerkliche Arbeiten müssten weiterhin vor Ort erledigt werden. Einige Beschäftigte berichten allerdings auch von mangelnder digitaler Infrastruktur in den Ämtern - angefangen von E-Mails, die sich nicht weiterleiten ließen, bis hin zu fehlenden Kameras für Videokonferenzen.

