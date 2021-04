Tonne: Selbsttests für Niedersachsens Schulen verpflichtend Stand: 01.04.2021 12:01 Uhr Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will, dass sich Schülerinnen, Schüler und Schulpersonal bei Präsenz zweimal in der Woche testen. Die Selbsttests zu Hause sollen verpflichtend werden.

Bei der Kontrolle setzt der Kultusminister "ein großes Stück auf Vertrauen". Das Land will die Schulen mit Testkits versorgen. Die Selbsttests sollen "ein weiterer, sinnvoller Baustein" und eine Ergänzung zu den bestehenden Maßnahmen wie Wechselmodell, Abstandsregeln, Maskenpflicht und Impfungen von Lehrkräften sein.

Tonne: Probewoche größtenteils positiv

Vor den Ferien hat ein Großteil der niedersächsischen Schulen Schnelltests für alle Schülerinnen und Schüler sowie die Beschäftigten bekommen. Eine Woche lang wurde das Prozedere geübt. Die Rückmeldungen seien zu einem Großteil positiv gewesen. Am 12. April sollen Schüler die Testkits an Schulen abholen können. Der Unterricht beginnt dann am 13. April.

