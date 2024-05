Stand: 27.05.2024 16:28 Uhr Frau zündet Zigarette im Bahnhof an - und muss ein Jahr in Haft

Ein Verstoß gegen das Rauchverbot im Hauptbahnhof in Hannover ist einer Frau am Sonntag zum Verhängnis geworden. Bei der folgenden Kontrolle der Personalien der 62-Jährigen stellten Bundespolizisten fest, dass gegen die Frau zwei Haftbefehle vorlagen. Ein Gericht hatte sie wegen des Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzung und Beleidigung verurteilt. Ihre Haftstrafe hatte die Frau aber nicht angetreten - deswegen wurde nach ihr gefahndet, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Beamten brachten sie nach der Festnahme ins Gefängnis nach Hildesheim. Dort erwartet sie nun eine Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte.

