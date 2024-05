Stand: 27.05.2024 16:16 Uhr Haus in Fintel angezündet? Angeklagter bestreitet Vorsatz

Im Prozess um eine Brandstiftung in Fintel (Landkreis Rotenburg) hat der Angeklagte bestritten, das Feuer vorsätzlich gelegt zu haben. Der Brand sei ein Unfall gewesen, den er so nicht gewollt habe, sagte der 53-Jährige zum Auftakt des Prozesses am Montag vor dem Landgericht Verden. Der Bewohner soll in der Nacht zum 13. November im vergangenen Jahr Gegenstände in einem Holzregal im Wintergarten des Hauses angesteckt haben. Die Flammen breiteten sich schnell auf den Dachstuhl aus und griffen auf weitere Teile des Hauses über. Das Haus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 200.000 Euro. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt - eine 76-Jährige hatte das Feuer bemerkt, zwei weitere Bewohner geweckt und die Polizei alarmiert. Der Prozess wird fortgesetzt. Mit einem Urteil sei frühestens am 14. Juni zu rechnen, sagte eine Gerichtssprecherin.

Weitere Informationen Brand zerstört Bungalow: Hat Familienmitglied das Feuer gelegt? Ein Mann wurde festgenommen. Die Bewohner des Hauses in Fintel hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. (13.11.2023) mehr

