Stand: 27.05.2024 12:04 Uhr Brand in Barnstorf: Neun Menschen verletzt, darunter fünf Kinder

Am frühen Montagmorgen ist in Barnstorf (Landkreis Diepholz) in einem Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen, teilt die Polizei mit. Die neun Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses, darunter fünf Kinder, konnten sich selbst retten. Sie erlitten zum Teil jedoch Brandverletzungen und Rauchvergiftungen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und die Polizei ermittelt die Brandursache. Sie schätzt den Schaden auf etwa 150.000 Euro.

