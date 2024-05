Schauer, Gewitter, Starkregen: Wieder Unwetter im Norden erwartet Stand: 27.05.2024 09:29 Uhr Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet kräftige Gewitter mit Starkregen. Bereits ab dem Mittag soll es in Mecklenburg-Vorpommern losgehen, am Nachmittag auch in Niedersachsen. Nachts droht unwetterartiger Regen.

Ab dem Mittag können in Mecklenburg-Vorpommern lokal Gewitter mit Starkregen, stürmischen Böen und Hagel niedergehen, teilte der DWD mit. Lokal bestehe Unwettergefahr durch heftigen Starkregen. Ab dem Nachmittag steigt dann auch die Unwettergefahr in Niedersachsen: Vom Süden her sollen laut Wettervorhersage Gewitter aufziehen. Auch diese bringen demnach viel Regen: Bis zu 25 Liter pro Quadratmeter erwarten die Meteorologinnen und Meteorologen, außerdem Böen mit bis zu 65 Stundenkilometern. Nachts sollen die Gewitter dann in Starkregen übergehen und sich auf die Nordhälfte Niedersachsens und Bremen verlagern. Unwetterartige Regenfälle könnten dann bis zu 40 Liter Wasser pro Quadratmeter bringen, so der DWD.

Weitere Informationen Karte: Für welche Regionen gilt eine Unwetterwarnung? In welcher Region droht das nächste Unwetter? Hier gibt's die aktuellen Warnmeldungen für ganz Deutschland. mehr

Regen soll am Dienstag nachlassen

Die Temperaturen in Niedersachsen erreichen am Montag Höchstwerte von 19 Grad auf den Inseln und 23 Grad im Raum Hannover und Göttingen. In der Nacht zum Dienstag kühlt es sich laut Prognosen ab auf 10 bis 13 Grad. Am Dienstag sind bis zu 19 Grad möglich, der Regen soll tagsüber allmählich nachlassen.

Unwetter im Norden bereits am Wochenende

Bereits am Wochenende hatte es in Teilen von Norddeutschland schwere Gewitter und Starkregen gegeben. Der DWD warnte in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein zeitweise vor Unwettern. Rund 700 Mal waren die Rettungskräfte in Lübeck sowie den Kreisen Ostholstein und Stormarn am frühen Sonntagabend im Einsatz. Hauptsächlich sei Wasser abgepumpt worden. Menschen wurden demnach nicht verletzt. In Lasbek-Gut nordöstlich von Hamburg trat den Angaben zufolge ein Fluss über die Ufer, eine Straße wurde großflächig überschwemmt. 15 bis 20 Menschen seien teils mit Booten aus ihren Häusern gerettet worden, hieß es von den Einsatzkräften. Starker Regen flutete am Sonntag innerhalb von wenigen Minuten auch Teile von Buchholz in der Nordheide (Landkreis Harburg). Teilweise hätten Straßen einen halben Meter unter Wasser gestanden, sagte Ralf Behrens von der Feuerwehr Buchholz dem NDR in Niedersachsen.

Aquaplaning führt zu Unfällen

Plötzlicher Starkregen, Hagel und Gewitter verursachten auch zahlreiche Unfälle. Allein von den Autobahnen in Mecklenburg-Vorpommern meldete die Polizei am Wochenende mindestens neun Unfälle. Drei Menschen wurden verletzt. Auch auf der A7 zwischen Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) gab es einen Unfall mit mehreren Autos durch Aquaplaning. Laut Polizei erlitten vier Menschen Verletzungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.05.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Extremwetter