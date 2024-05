Stand: 27.05.2024 08:24 Uhr Nach Beinbruch-Foul: Sportgericht sperrt 14-jährigen Fußballer

Nach dem Foul, das Anfang des Monats zur Eskalation eines C-Jugendspiels in Barsinghausen geführt hat, darf ein 14-jähriger Fußballer vier Monate nicht mehr spielen. So lange hat das Bezirkssportgericht Hannover den Spieler vom Verein Basche United gesperrt. Man gehe von einem schweren Fall eines rohen Spiels aus, sagte der Vorsitzende Karsten Buchholz der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Der Jugendliche hatte einem 13-jährigen Gegenspieler vom HSC Hannover bei dem Foul das Bein gebrochen. Der Vater des Gefoulten lief daraufhin laut Polizei auf das Spielfeld, griff mehrere Spieler und auch den Vater des 14-Jährigen an. Der Schiedsrichter pfiff das Spiel vorzeitig ab. Strafrechtlich ist der Vorfall noch nicht abgeschlossen, die Polizei hat vier Strafverfahren eingeleitet.

