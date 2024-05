Stand: 27.05.2024 07:14 Uhr Steinwürfe auf Flüchtlingsunterkunft: Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zu Sonntag haben Unbekannte in Braunschweig-Melverode Steine auf eine Geflüchtetenunterkunft geworfen. Nach Polizeiangaben rief eine Gruppe von mindestens fünf Personen zunächst ausländerfeindliche Beschimpfungen in Richtung des Heimes. Dann habe sich die Gruppe Wortgefechte mit einzelnen Heimbewohnern geliefert, bis schließlich die Steine flogen. Dabei sei nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt oder das Wohngebäude beschädigt worden. Die Täter seien unerkannt geflüchtet. Der Leiter der Polizei Braunschweig, Thomas Bodendiek, nannte den Angriff "verabscheuungswürdig". Die Polizei hofft, dass die Besucher eines Schützenfestes in der Nähe der Geflüchtetenunterkunft etwas beobachtet haben. Zeugen können sich unter der Telefonnummer (0531) 476 25 16 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Rechtsextremismus