Nach Kritik an Bischof: Wolfenbütteler solidarisieren sich mit Pfarrer Stand: 27.05.2024 08:56 Uhr Nach der Kritik von Pfarrer Matthias Eggers an der Aufklärung von sexuellem Missbrauch durch das Bistum Hildesheim hat sich die Stadtgesellschaft von Wolfenbüttel mit ihm solidarisiert.

Pfarrer Matthias Eggers hatte der Bistumsleitung in einem Interview mit der "Hildesheimer Allgemeinen Zeitung" mangelnden Aufklärungswillen bei Missbrauch vorgeworfen. Am Sonntag besuchten daraufhin rund 1.000 Menschen den Gottesdienst in der St. Petrus-Kirche. Eggers sagte dem NDR Niedersachsen danach, es bewege ihn, wie die Gemeinde das Thema Missbrauch aufgreife und konsequente Aufarbeitung einfordere.

AUDIO: Pfarrer kritisiert Bistum Hildesheim: "Kritik wird ignoriert" (1 Min) Pfarrer kritisiert Bistum Hildesheim: "Kritik wird ignoriert" (1 Min)

Gespräch zwischen Pfarrer und Bischof

Die Gemeinde teilte im aktuellen Pfarrbrief mit, dass in der vergangenen Woche ein Gespräch zwischen Pfarrer Eggers und Bischof Heiner Wilmer stattgefunden habe. Bei dem Termin sei der Geistliche gebeten worden, sich eine Auszeit zu nehmen und sein Amt in Wolfenbüttel zur Verfügung zu stellen. Auch ein Amtsenthebungsverfahren sei möglich.

Bischof legt Eggers freiwilligen Amtsverzicht nah

Ein Sprecher des Bistums Hildesheim sagte dem NDR Niedersachsen, dass ein Personalgespräch stattgefunden habe und darin die Bitte eines freiwilligen Amtsverzichts geäußert worden sei. Der Sprecher wies zudem darauf hin, dass das Bistum Hildesheim den Termin schon vor der Veröffentlichung des Zeitungsinterviews anberaumt habe. Es gebe seit Jahren Gespräche über einen turnusmäßigen Wechsel des Pfarrers aus seiner Gemeinde. Matthias Eggers ist seit 2006 in Wolfenbüttel.

Offener Brief von Bürgermeister

Auch der Bürgermeister von Wolfenbüttel Ivica Lukanic (parteilos) hat sich eingeschaltet und einen offenen Brief an Bischof Wilmer geschrieben. Darin fordert der Kommunalpolitiker den Bischof auf, weiterhin den Diskurs zu suchen und nicht durch Personalentscheidungen zu beenden. "Ich glaube, dass Pfarrer Eggers durch sein mutiges Handeln und seine Bereitschaft, Missstände öffentlich anzusprechen, einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung von Missbrauchsfällen leistet und nicht, wie Sie behaupten, 'dem Volk Gottes großen Schaden zugefügt' hat. Mit Verlaub, dies machen Sie mit Ihrer völlig übertriebenen Reaktion", schrieb der Bürgermeister. Gemeindemitglieder in Wolfenbüttel möchten sich nun mit einer Unterschriftenaktion für den Pfarrer einsetzen.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Regional Braunschweig | 27.05.2024 | 06:30 Uhr