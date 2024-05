Stand: 27.05.2024 13:16 Uhr E-Roller setzt Wohnheim für Studierende in Lüneburg in Brand

In einem Lüneburger Wohnheim für Studierende hat es am Montagvormittag gebrannt. Im Eingangsbereich des Hauses in der Nähe der Universität war ein elektrischer Motorroller in Brand geraten. Die Flammen griffen nach Angaben der Polizei auf den Hausflur und eine Wohneinheit über. Eine Person atmete dabei Rauch ein und muss im Krankenhaus behandelt werden. Weitere Bewohnerinnen und Bewohner konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr unverletzt aus dem Haus holen. Die Polizei prüft, ob das Feuer durch einen technischen Defekt an dem Akku des E-Rollers entstanden ist. Der Schaden beträgt mehrere zehntausend Euro, so die Polizei.

