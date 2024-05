Stand: 27.05.2024 10:30 Uhr Rauch alarmiert Nachbarn: 40 Feuerwehrkräfte löschen Brand

Starker Rauch aus dem Fenster eines Einfamilienhauses hat am Sonntagabend in Osterholz-Scharmbeck (Landkreis Osterholz) mehrere Zeugen aufgeschreckt. Sie wählten den Notruf und alarmierten die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war zunächst unklar, ob sich Menschen in dem Haus aufhielten. Während des Einsatzes stellte sich jedoch heraus, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner das Haus bereits verlassen hatten. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf den Dachstuhl übergriff. Nach gut einer Stunde war der Brand gelöscht. Zwei Bewohner wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr