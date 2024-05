Stand: 27.05.2024 09:57 Uhr Spelle: Unbekannte zerstören Banner gegen Rechtsextremismus

Unbekannte haben in der Samtgemeinde Spelle (Landkreis Emsland) mehrere Banner gegen Rechtsextremismus beschädigt oder entwendet. Von den Tätern fehle bislang jede Spur, bestätigte eine Polizeisprecherin am Montag. Unter dem Slogan "Für eine starke Demokratie in der Samtgemeinde Spelle" hatte die Samtgemeinde die Banner vor Schulen und Kindergärten und an zentralen Plätzen angebracht. Bereits in mehreren Fällen seien die Spruchbänder aber zerstört oder gestohlen worden, teilte Samtgemeindebürgermeister Matthias Sils (CDU) mit. Die Gemeinde habe Anzeige erstattet.

