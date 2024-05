Stand: 27.05.2024 09:40 Uhr Rauch im Cockpit: Flugzeug landet zur Sicherheit in Hannover

Ein Flugzeug der Lufthansa hat am Sonntag eine Sicherheitslandung auf dem Flughafen Hannover in Langenhagen gemacht. Die Maschine war einer Airport-Sprecherin zufolge auf dem Weg vom dänischen Billund nach Frankfurt, als die Piloten Rauch im Cockpit bemerkten und den Flug abbrachen. Die Flughafenfeuerwehr habe die Landung des Jets abgesichert, gebrannt habe es nicht. An Bord waren demnach 89 Passagiere und vier Crew-Mitglieder. Niemand sei verletzt worden. Die Maschine werde überprüft. Zuerst hatte die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" (HAZ) über den Vorfall berichtet.

