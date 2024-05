Grünen-Politikerin Kollenrott nach Angriff: "Jetzt erst recht"

Stand: 26.05.2024 20:09 Uhr

Die niedersächsische Landtagsabgeordnete Marie Kollenrott (Grüne) will sich von einer Attacke gegen sie nicht einschüchtern lassen. Ein Mann hatte sie in Göttingen am Wochenende mit Fäusten geschlagen. Andere Politiker reagierten entsetzt.