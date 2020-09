Stand: 01.09.2020 06:49 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst starten von Marlene Kukral

In Potsdam beginnen heute die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaften fordern 4,8 Prozent mehr Lohn für die nächsten zwölf Monate und mindestens 150 Euro zusätzlich im Monat für die Beschäftigten. Die Löhne für Auszubildende und Praktikanten sollen um 100 Euro im Monat angehoben werden. Lüneburgs Oberbürgermeister Ulrich Mädge (SPD) hofft als Verhandlungsführer auf einen "Pakt der Vernunft".

Verhandlungsführer Mädge: "Können sehr wenig verteilen"

Als "nicht realistisch" bezeichnet Mädge die Forderungen der Gewerkschaften im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen. Was die Arbeitgeber bereit sind zu zahlen, will er im Vorfeld der Verhandlungen nicht verraten. "Natürlich können wir sehr wenig verteilen, gerade wenn man sieht, dass den Kommunen in diesem Jahr wegen der Pandemie fast 20 Milliarden Euro fehlen, im nächsten Jahr auch und im übernächsten Jahr auch", so Mädge. Er will für einen "Pakt der Vernunft" werben, der für die nächsten drei Jahre gelten soll.

Ver.di Landeschef Ahting: "Applaus hilft niemandem"

Mehr als 2,2 Millionen Beschäftigte arbeiten in Deutschland im öffentlichen Dienst. Durch die Corona-Pandemie hatten viele deutlich mehr Arbeit, wie etwa Krankenschwestern und Pflegekräfte. "Während der Corona-Pandemie hielten und halten die Beschäftigten im öffentlichen Dienst das Land am Laufen", sagt Detlef Ahting, der Landesleiter ver.di Niedersachsen/Bremen. Das müsse sich auch in der Tarifrunde ausdrücken. "Applaus hilft niemanden, erst recht nicht den Beschäftigten und der Konjunktur", so Ahting.

Krankenkassen bei Pflegekräften in der Pflicht

Auch die Arbeitgeber sagen, dass man sich die Struktur der Bezahlung von Pflegekräften ansehen müsse. Mädge sieht hier aber auch die gesetzlichen Krankenkassen als Kostenträger in der Pflicht. "Viele Häuser, insbesondere kommunale Häuser sind schon in roten Zahlen, nicht zuletzt durch die Pandemie. Und eine Privatisierung von kommunalen Einrichtungen wollen glaube ich Gewerkschaften und wir auch nicht", so Mädge.

Kommunale Arbeitgeber wollen "Arbeitsplätze sichern"

Mädge hofft auf einen guten Start in die Verhandlungen und setzt auf die gemeinsame Verantwortung von Gewerkschaften und Arbeitgebern. Schließlich gehe es um mehr als 2,2 Millionen Beschäftigte in Deutschland. "Und ich will deren Arbeitsplätze sichern und die Ausbildungsplätze sichern, und weiter mehr ausbilden und in Bildung investieren, das ist das Ziel der kommunalen Arbeitgeber und daran kann man uns messen", sagt Mädge.

Gewerkschaften schließen Streiks nicht aus

Die Gewerkschaften haben wiederum keine Angst vor einem tariflichen Konflikt. Drei Verhandlungsrunden sind bereits geplant. Sollten sich die zwei Seiten nicht einigen, sind auch Streiks im öffentlichen Dienst nicht ausgeschlossen.

Weitere Informationen Ver.di fordert 4,8 Prozent mehr Lohn Die Gewerkschaft ver.di will mehr Geld für die 56.000 Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Auch Auszubildende sollen eine höhere Vergütung bekommen. Dienstag starten die Verhandlungen. mehr Tarifrunde im öffentlichen Dienst: Gewerkschaft kampfbereit In der kommende Woche beginnen die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Davon hängen in Hamburg die Löhne von rund 45.000 Menschen ab. Die Gewerkschaft ver.di zeigt sich kampfbereit. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.09.2020 | 08:00 Uhr