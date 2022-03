Studierende kehren zum Sommersemester in die Hörsäle zurück Stand: 01.03.2022 10:33 Uhr Die Hochschulen in Niedersachsen und Bremen lockern zum neuen Semester im März beziehungsweise April die Corona-Regeln. Dann soll es für Studierende wieder Vorlesungen in Präsenz geben.

Auf die 3G-Regelung wollen die meisten Einrichtungen eigenen Angaben zufolge verzichten. Studierende und Lehrende müssen dann also nicht mehr nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Komplett ohne Einschränkungen planen die Hochschulen das Sommersemester allerdings nicht.

VIDEO: Viele Studierende leiden unter Corona-Einschränkungen (2 Min)

Hochschulen in Hannover planen mit FFP2-Maskenpflicht

Die Leibniz Universität Hannover sieht Präsenzlehre mit Maskenpflicht vor, wie eine Hochschulsprecherin mitteilte. Voraussetzung dafür sei, dass die niedersächsische Landesregierung wie erwartet am 19. März den Großteil der Corona-Regeln auslaufen lässt. Der Beginn der Vorlesungen ist demnach für den 11. April geplant. An der Leibniz Universität wurde auf Grundlage der 3G-Regel und unter anderem eines eigenen Testzentrums auch im Wintersemester Präsenzlehre angeboten. An der Hochschule Hannover soll die Präsenzlehre bereits jetzt zu Beginn des Semesters unter Beibehaltung der 3G-Regel Schritt für Schritt wieder aufgenommen werden. Geplant ist nach Angaben der Hochschule, dass im Laufe des Semesters die gesamte Lehre wieder in Präsenz stattfindet. Voraussetzung soll der Mindestabstand von 1,5 Metern unter Studierenden und Lehrenden sowie das Tragen einer FFP2-Maske sein.

Weitere Informationen Studie: Pandemie erzeugt Zukunftsängste bei jungen Menschen Diese hätten vor allem finanzielle Sorgen. Viele der 6.200 Befragten gaben zudem an, professioneller Hilfe zu bedürfen. (22.02.2022) mehr

PCR-Tests in Göttingen, wohl keine Masken in Braunschweig

"An der Universität Göttingen planen wir ein Semester in voller Präsenz und arbeiten in den Fakultäten und Gremien daran, die Rahmenbedingungen hierfür zu schaffen", sagte der Präsident der Georg-August-Universität Göttingen, Metin Tolan. Alle Räume sollen demnach mit der regulären Sitzplatzanzahl genutzt werden können. Es werde weiterhin einen Basisschutz geben. Der sogenannte Campus-Covid-Screen, ein kostenloses PCR-Test-Angebot für Studierende und Lehrende, werde aufrechterhalten. Die Technische Universität Braunschweig hofft, zum Beginn der Vorlesungszeit Vollpräsenz ermöglichen zu können. Die aktuellen Planungen liefen primär in diese Richtung, sagte eine Sprecherin. "Je nach Gesetzeslage und Infektionsgeschehen treffen wir bei der Präsenzlehre weitere Schutzmaßnahmen wie 3G oder Maskenpflicht."

Zunächst noch 3G an Hochschule Osnabrück

An der Hochschule Osnabrück beginnt am 14. März der reguläre Vorlesungsbetrieb. "Geplant ist ein Semester in Präsenz", sagte ein Sprecher. Bis zum 19. März soll entsprechend der gültigen Bestimmungen des Landes Niedersachsen für den Zutritt zu der Hochschule die 3G-Regel gelten. "Danach planen wir freien Zugang, sofern es die dann gültigen Bestimmungen erlauben", so der Hochschulsprecher weiter.

Auch Studierende in Bremen sollen an Unis zurückkehren

Auch in Bremen soll an Hochschulen wieder in Präsenz gelehrt werden. Darauf haben sich die Hochschulleitungen im Land und das Wissenschaftsressort laut einer gemeinsamen Mitteilung geeinigt. "Die Rückkehr zur Präsenz ist wichtig, um die Hochschulen wieder zu einem Ort des Miteinanders und des Dialogs zu machen", heißt es in dem Schreiben.

Weitere Informationen Postleitzahl-Service: Corona-Daten für Ihre Region Sinken die Infektionszahlen weiter? Über die Webseite von NDR.de können Sie die aktuellen Corona-Zahlen für Ihre Region abrufen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.03.2022 | 09:00 Uhr