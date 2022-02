Stickoxide: Immer weniger dicke Luft in Niedersachsen Stand: 10.02.2022 15:26 Uhr Die Grenzwerte für Luftqualität wurden 2021 in Deutschland nahezu überall eingehalten. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen des Umweltbundesamtes hervor.

Überschritten wurden die Grenzwerte für Stickstoffdioxid nach derzeitigem Stand nur noch in München und Ludwigsburg. Wie der NDR in Niedersachsen berichtet, ist die Luftqualität in den großen niedersächsischen Städten wie Braunschweig, Hannover, Osnabrück oder Wolfsburg im vergangenen Jahr entweder gleichgeblieben oder hat sich sogar etwas verbessert.

Feinstaub ist weiterhin ein Problem

Als Grund für die insgesamt sauberere Luft vermutet das Umweltbundesamt neben den Corona-Effekten die Tatsache, dass neue Autos über immer bessere Motoren verfügen. Als Problem sieht das Umweltamt weiterhin den Abrieb von Gummireifen, der sich als Feinstaub auch in der Luft messen lässt. Und das könne nur besser werden, wenn insgesamt weniger Autos auf den Straßen unterwegs wären, so das Umweltbundesamt.

