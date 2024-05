VfL Osnabrück: Schalke-Spiel am Dienstagabend im Millerntorstadion Stand: 02.05.2024 19:40 Uhr Das Heimspiel des Fußball-Zweitligisten VfL Osnabrück gegen den FC Schalke 04 ist von Sonnabend auf kommenden Dienstag um 18.30 Uhr verlegt worden. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) teilte mit, dass es im Millerntorstadion des FC St. Pauli stattfindet. Offenbar stößt dies aber bei vielen VfL-Fans auf Ablehnung, sie fordern eine andere Wahl.

Die Verschiebung ist notwendig, weil die Stadt Osnabrück das VfL-Stadion an der Bremer Brücke aufgrund baulicher Mängel der Dachkonstruktion gesperrt hat. Die Schalker hatten zuvor unter anderem eine Austragung der Begegnung auf einem neutralen Platz, ohne Fans in Osnabrück oder eine Verlegung in die Arena in Gelsenkirchen vorgeschlagen.

Die "Königsblauen" wollten vor allem einen Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt zwischen dem 33. und 34. Spieltag verhindern. Eine kurzfristige Verlegung der Partie in ein anderes Stadion am ursprünglichen Spieltermin sei jedoch unter anderem "wegen verbandsrechtlicher Bestimmungen nicht möglich", teilte die DFL mit.

Schalke 04 reagiert positiv auf Verlegung

Im Saisonfinale halte es der Ligaverband "zum Schutz der Wettbewerbsintegrität" aber für geboten, "ein abgesetztes Spiel eines Spieltags vor dem darauffolgenden Spieltag auszutragen, um die zeitliche Abfolge des Spielplans beizubehalten". Dies begrüßte der Vorstand der Schalker "im Sinne eines fairen und gleichen Wettbewerbs" in einer ersten Reaktion auf die Verlegung. Die Gelsenkirchener bedankten sich zudem "ausdrücklich" beim FC St. Pauli und dessen Vereinsführung sowie der DFL.

Kritik der VfL-Fans: Doch noch eine andere Variante?

Allerdings: So ganz endgültig scheint nach NDR Informationen die Entscheidung für das Millerntorstadion noch nicht zu sein. Nach Protesten seiner Fans liebäugelt der VfL auch noch mit einem Umzug in ein anderes Stadion - eventuell in das Weserstadion von Werder Bremen. Spätestens am Freitag muss die DFL Ort und Anstoßzeit festlegen, da beide Teams spätestens vier Tage vor der Partie Anrecht auf diese Informationen haben.

