Sternfahrten zur A20 und A39: Mit Fahrrädern gegen den Ausbau Stand: 19.04.2023 15:25 Uhr Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) ruft am 22. und 23. April 2023 zu Protesten gegen den Ausbau von A20 und A39 auf. In Hannover ist zudem eine Fahrraddemo gegen den Ausbau des Südschnellwegs geplant.

von Marc Wichert

Für den BUND ist es völlig unverständlich, dass die Planungen für den Ausbau weitergehen, obwohl der Verkehrssektor einer der größten CO2-Erzeuger in Deutschland sei. Der Aus- beziehungsweise Neubau der A20 ist laut BUND sogar das "klimaschädlichste Verkehrsprojekt" in Deutschland. Allein für die ersten beiden Abschnitte der sogenannten Küstenautobahn in Niedersachsen würden 1,8 Millionen Kubikmeter Torf ausgehoben und fast 450.000 Tonnen Kohlendioxid freigesetzt. Und in der Folgezeit würden weiter jedes Jahr 90.000 Tonnen des klimaschädlichen Gases emittiert - durch Verkehr und Unterhaltung der Autobahn. Die Hälfte der geplanten A20 im Raum Ammerland/Oldenburg, Stade und Bremervörde würde zudem durch Moor- und Marschflächen führen, die damit zerstört würden - mit "massiven Auswirkungen auf die biologische Vielfalt der Region", teilte der BUND mit.

Kommunen fordern beschleunigten Ausbau der A20

Mit den Protestaktionen wollen BUND und Bürgerinitiativen ihrer Forderung Nachdruck verleihen, den Ausbau zu stoppen. Dadurch würden etwa sieben Milliarden Euro gespart, die für eine sozial- und klimagerechte Mobilitätswende eingesetzt werden könnten, so der BUND weiter. Zuletzt aber hatten die Kommunen an der Unterweser sogar gefordert, den Ausbau der A20 zu beschleunigen. Der Schienenverkehr reiche für die Transporte von und zu den Häfen nicht aus, so die Begründung.

BUND: A20-Ausbau bringt keine wirtschaftlichen Vorteile

Der BUND teilt diese Einschätzung jedoch nicht. Defizite in der Anbindung bestünden keineswegs bei der Straße, sondern vielmehr bei Schiene und Binnenschifffahrt. "Als Alternativen zur A20 bieten sich zur Bewältigung der Güterströme ein Ausbau der bestehenden Bahnstrecken an", sagt Susanne Gerstner, Vorsitzende des BUND Niedersachsen, dem NDR Niedersachsen. Zudem könnten bestehende Bundesstraßen streckenweise dreispurig ausgebaut werden, statt eine Autobahn komplett neu zu bauen. Studien belegten außerdem, dass nur ein verschwindend kleiner Anteil von etwa vier Prozent der Güterströme ins Hinterland über die A20 abgewickelt werden könnte. Denn die Autobahn würde weitgehend parallel zur Küstenlinie verlaufen. Fazit des BUND: Der geplante Ausbau der A20 bringe für den Wirtschaftsstandort Niedersachsen keine Vorteile.

In der Umgebung der geplanten A20 und A39 sind folgende Fahrraddemos und Kundgebungen geplant:

Fahrrad-Sternfahrt nach Glückstadt am 22. April

Fahrrad-Sternfahrt nach Gut Hahn im Raum Oldenburg/Ammerland am 23. April

Fahrrad-Sternfahrt zur Kundgebung Forst 1, L 114 im Raum Bremervörde am 23. April

Fahrraddemo gegen die A39 ab Lüneburg am 23. April

Ausbau Südschnellweg: Bündnis fordert Schutz der Leinemasch

Auch weiter südlich formiert sich erneut Protest - und zwar gegen den Ausbau des Südschnellwegs in Hannover. Das Bündnis gegen den Ausbau des Südschnellwegs lädt gemeinsam mit "Leinemasch BLEIBT" und "Fridays For Future" zur Fahrraddemo ein. "Das Festhalten an überdimensionierten Verkehrsprojekten können wir uns mitten in der Klimakrise nicht mehr leisten", teilten die Initiatoren mit. Die Gegner des Südschnellweg-Ausbaus kritisieren vor allem, dass die Fahrbahn der Schnellstraße stark verbreitert werden soll und für die Bauarbeiten Teile des Naherholungsgebiets Leinemasch zerstört werden. Start der Fahrraddemo ist am Samstag um 11 Uhr am Landesverkehrsministerium. Von dort geht es etwa acht Kilometer über den Südschnellweg in die Leinemasch, an der Mahnwache sind Picknick und Musik geplant.

