Silvester-Angriffe: Mehrzahl der Verdächtigen hat deutschen Pass Stand: 23.02.2023 10:54 Uhr Die Silvester-Krawalle in Niedersachsen waren am Mittwoch erneut Thema im Landtag. Das Innenministerium beantwortete eine Kleine Anfrage der CDU - unter anderem zu den Nationalitäten der Verdächtigen.

Der Aufstellung des Innenministeriums zufolge hat es in Niedersachsen 34 Übergriffe auf Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst gegeben. Die Polizei hat demnach 35 Verdächtige festgestellt. 27 der mutmaßlichen Täter hätten die deutsche Staatsbürgerschaft, acht von ihnen einen weiteren Pass, so das Ministerium. 18 Beamte, Feuerwehrleute und Rettungsdienstmitarbeiter hätten dokumentierte Verletzungen erlitten. Nach Einschätzung der Polizei wurden Einsatzkräfte nicht bewusst in Hinterhalte gelockt.

Anzahl der Taten vergleichbar mit früheren Zahlen

Die erhobenen Daten bildeten den Zeitraum von 18 Uhr an Silvester bis 6 Uhr am Neujahrsmorgen ab, heißt es in dem Schriftstück. In einer Vorbemerkung wies die Landesregierung darauf hin, dass die Vorfälle "eine besondere mediale Aufmerksamkeit" erfahren hätten. Es sei allerdings festzuhalten, dass " die polizeilich bekannt gewordenen Vorkommnisse zahlenmäßig vergleichbar mit den vorpandemischen Jahren sind". Innenministerin Daniela Behrens (SPD) hatte sich Anfang Februar mit Vertreterinnen und Vertretern der Verbände von Einsatzkräften getroffen. Dabei war unter anderem über mögliche Lösungen zur Verhinderung von gewalttätigen Übergriffen gesprochen worden.

Die Nationalitäten der Verdächtigen*

Deutsch 19 Verdächtige

19 Verdächtige Deutsch-Libanesisch zwei Verdächtige

zwei Verdächtige Deutsch-Kasachisch zwei Verdächtige

zwei Verdächtige Deutsch-Polnisch zwei Verdächtige

zwei Verdächtige Deutsch-Serbisch ein Verdächtiger

ein Verdächtiger Deutsch-Türkisch ein Verdächtiger

ein Verdächtiger Bulgarisch ein Verdächtiger

ein Verdächtiger Eritreisch ein Verdächtiger

ein Verdächtiger Kosovarisch ein Verdächtiger

ein Verdächtiger Lettisch ein Verdächtiger

ein Verdächtiger Marokkanisch ein Verdächtiger

ein Verdächtiger Syrisch zwei Verdächtige

zwei Verdächtige Türkisch ein Verdächtiger

ein Verdächtiger *Quelle Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der CDU-Abgeordneten Saskia Buschmann

Orte der Übergriffe*

Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim)

(Landkreis Hildesheim) Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar)

(Landkreis Goslar) Dörverden (Landkreis Verden)

(Landkreis Verden) Duderstadt (Landkreis Göttingen)

(Landkreis Göttingen) Emden

Garbsen (Region Hannover)

(Region Hannover) Göttingen

Goslar

Hannover

Hildesheim

Lingen (Landkreis Emsland)

(Landkreis Emsland) Nienburg

Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim)

(Landkreis Grafschaft Bentheim) Northeim

Oldenburg

Osnabrück

Peine

Schladen (Landkreis Wolfenbüttel)

(Landkreis Wolfenbüttel) Stadthagen (Landkreis Schaumburg)

(Landkreis Schaumburg) Stuhr (Landkreis Diepholz)

(Landkreis Diepholz) Uslar (Landkreis Northeim)

(Landkreis Northeim) Wolfsburg

*Quelle Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der CDU-Abgeordneten Saskia Buschmann

