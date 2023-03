Schuh-Kette Reno insolvent - 1.000 Mitarbeiter betroffen Stand: 29.03.2023 15:54 Uhr Der Schuhhändler Reno aus Osnabrück hat Insolvenz angemeldet. Davon betroffen sind rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Derzeit betreibt das Unternehmen 180 Filialen.

Wie das Amtsgericht Hameln am Mittwoch mitteilte, ist ein Insolvenzverfahren sowohl gegen den Mutterkonzern Reno Schuhcentrum GmbH als auch gegen die Tochter Reno Schuh GmbH eröffnet worden. Das Unternehmen bestätigte dies über eine Medienagentur. Nach eigenen Angaben beschäftigt Reno derzeit insgesamt etwa 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreibt rund 180 Filialen.

Neuer Reno-Eigentümer im September

Laut Insolvenzantrag sind nur die deutschen Filialen betroffen, nicht die Schwester-Unternehmen in Österreich und in der Schweiz. Vor etwa sechs Monaten hatte die HR Group die Schuh-Kette an die cm.sports GmbH in Kooperation mit GA Europe verkauft.

