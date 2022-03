Schröders Büromitarbeiter werfen wegen Nähe zu Putin hin Stand: 01.03.2022 11:36 Uhr Der langjährige Büroleiter und drei Teammitglieder haben Berichten zufolge ihre Zusammenarbeit mit Gerhard Schröder beendet. Grund ist wohl die enge Verbindung des Altkanzlers zu Russlands Präsident Putin.

Albrecht Funk war mehr als 20 Jahre lang Leiter von Schröders Büro und sein Redenschreiber. Einem Bericht des Nachrichtenportals "The Pioneer" zufolge hat sich Funk vergangene Woche dazu entschlossen, seinen Posten aufzugeben. Zu der Entscheidung hätten Differenzen wegen des Angriffs Russlands auf die Ukraine und Schröders Haltung dazu geführt. Funk habe seinem Chef eine schnelle und klare Distanzierung von Russlands Präsident Wladimir Putin sowie einen Rücktritt von allen Aufsichtsratsmandaten in russischen Unternehmen empfohlen, hieß es weiter. Ähnlich äußerten sich "The Pioneer" zufolge auch andere Berater des Sozialdemokraten. Mit dem Ausscheiden der vier Mitarbeiter sei sein Büro vorerst verwaist. Von Schröder gab es zunächst keine Stellungnahme.

VIDEO: Birkner: "Welche Rolle spielt Gerhard Schröder?" (1 Min)

Druck auf Altkanzler nimmt zu - auch in der SPD

Wegen seiner Freundschaft zu Putin und seiner Lobbyarbeit für mehrere russische Gaskonzerne wurde Schröder zuletzt immer stärker kritisiert. Neben Politikern der Oppositionsparteien hatten in den vergangenen Tagen auch SPD-Spitzen wie Bundesparteichef Lars Klingbeil, Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig öffentlich Druck auf den in Hannover lebenden früheren Bundeskanzler ausgeübt.

Dieses Thema im Programm: Funkbilder - der Tag | 01.03.2022 | 16:00 Uhr