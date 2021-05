Rückschlag für Corona-Impfung von Schülern: Weil enttäuscht Stand: 27.05.2021 21:24 Uhr Die geplanten Impfungen für Schüler ab zwölf Jahren sind in Niedersachsen weiter mit einem Fragezeichen behaftet. Der Grund: Zusätzlichen Impfstoff für diese Altersgruppe wird es nicht geben.

"Das ist eine Enttäuschung, die auf Länderseite überall vorhanden ist", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Donnerstag nach dem Impfgipfel der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Der Bund habe die in Aussicht gestellten extra Lieferungen wieder zurückgenommen. Warum sei nicht so richtig klar geworden, betonte der Ministerpräsident. "Insgesamt war das jetzt kein Höhepunkt in der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern."

Weiteres Vorgehen noch unklar

Was das für die geplante Impfungen der niedersächsischen Schülerinnen und Schüler bedeutet, ist noch unklar. "Wir werden jetzt innerhalb der Landesregierung besprechen, wie es auf Basis der neuen Grundlage weitergeht", sagte Weil. Es müsse unter anderem geklärt werden, ob es wie ursprünglich geplant Sonderaktionen gibt oder ob sich die insgesamt rund 450.000 Kinder und Jugendlichen auch auf der Warteliste anmelden müssen. Diese würde sich dann nach dem Wegfall der Priorisierung am 7. Juni dann weiter verlängern. "Wir müssen schauen, wie wir damit umgehen", so Weil.

Kritik an der Stiko

Weil sagte, er gehe davon aus, dass die europäische Arzneimittelbehörde (EMA) den Impfstoff von Biontech/Pfizer für die Altersgruppe ab zwölf Jahren am Freitag zulassen werde. Die in den nächsten Tage erwartete Stellungnahme der Ständigen Impfkommission (Stiko) sei dagegen rechtlich nicht bindend, betonte der Ministerpräsident. Allerdings habe sie gerade bei den Ärzten einen hohen Stellenwert. Nach Weils Einschätzung wird die Stiko eine Impfung für die Altersgruppe der 12- bis 16-Jährigen nur eingeschränkt empfehlen. Der Ministerpräsident kritisierte die unterschiedlichen Einschätzungen von EMA und Stiko. "Das löst Verwirrung, Fragezeichen und Verunsicherung aus", sagte er. "Ich würde mir ein klareres Verfahren wünschen."

Bereits konkrete Termine für Impfungen angekündigt

Niedersachsen hatte erst am Dienstag ein Konzept zum möglichen flächendeckenden Impfen aller Schüler ab zwölf Jahren gegen Covid-19 vorgelegt. Dabei wurden bereits konkrete Termine für die Erst- und Zweitimpfungen vor beziehunsgsweise am Ende der Sommerferien genannt. Mit Aktionen in Schulen, kommunalen Gebäuden oder in den Impfzentren könnten demnach alle Schülerinnen und Schüler ein Angebot zur Immunisierung erhalten, hatte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) angekündigt.

