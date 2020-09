Stand: 23.09.2020 07:36 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Razzia gegen illegale Leiharbeit in Fleischbranche

Die Bundespolizei macht seit den frühen Morgenstunden in Niedersachsen und vier weiteren Bundesländern Razzien in der Fleischindustrie. Dabei geht es um den Verdacht, dass Arbeitskräften illegal eingeschleust worden sind. Rund 800 Beamte sind nach Angaben eines Bundespolizei-Sprechers schwerpunktmäßig in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt im Einsatz. Weitere Durchsuchungen gebe es in Berlin, Sachsen und Nordrhein-Westfalen. Durchsucht werden den Angaben zufolge mehr als 40 Wohn- und Geschäftsräume. Die beschuldigten Firmen sollen Menschen aus Osteuropa mit gefälschten oder verfälschten Dokumenten nach Deutschland geholt haben.

Rumänen mit falschen Dokumenten eingeschleust

Nach Angaben der Bundespolizei wird gegen acht Männer und zwei Frauen wegen banden- und gewerbsmäßiger Einschleusung und Urkundenfälschung ermittelt. Die Beschuldigten sind zwischen 41 und 56 Jahre alt. Zwei Firmen stehen im Fokus, die unabhängig voneinander, aber nach demselben Muster vorgegangen sein sollen. Demnach sollen sie hauptsächlich rumänische Menschen mit falschen Dokumenten nach Deutschland geholt haben. Die Beschuldigten hätten die Arbeiter bei Behördengängen unterstützt, Unterkünfte und Transport für sie organisiert - und diese Leistungen anschließend vom Lohn abgezogen.

Werte in Höhe von 1,5 Millionen Euro beschlagnahmt

Den illegal eingereisten Leiharbeitern droht nach Angaben der Ermittler die Ausweisung aus Deutschland. Bei der Razzia beschlagnahmten die Polizisten Werte in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Eine Sonderkommission ermittelt in dem Fall bereits seit April.

