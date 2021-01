Niedersachsens Finanzminister weiter für Schuldenbremse Stand: 26.01.2021 17:10 Uhr Wegen der Corona-Kosten will Kanzleramtschef Braun die Schuldenbremse für die nächsten Jahre aussetzen. Dafür solle das Grundgesetz geändert werden. Niedersachsen ist sich uneins in dieser Frage.

Wie Helge Braun (CDU) in einem Beitrag für das "Handelsblatt" schreibt, sei die Schuldenbremse in den kommenden Jahren auch bei strenger Ausgabendisziplin nicht einzuhalten. "Deshalb ist es sinnvoll, eine Erholungsstrategie für die Wirtschaft in Deutschland mit einer Grundgesetzänderung zu verbinden, die begrenzt für die kommenden Jahre einen verlässlichen degressiven Korridor für die Neuverschuldung vorsieht und ein klares Datum für die Rückkehr zur Einhaltung der Schuldenregel vorschreibt", so Braun weiter.

Weitere Informationen Wegen Corona-Kosten: Braun will Schuldenbremse aussetzen Kritik an dem Vorschlag kommt auch aus den eigenen Reihen. Mehr dazu bei tagesschau.de. extern

Weil und Hilbers sind unterschiedlicher Meinung

Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte wiederholt die Schuldenbremse infrage gestellt. "Wer das möchte, will zurück zur strukturellen Staatsverschuldung", sagte dagegen Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers. "Das ist nicht nachhaltig, gefährdet die Stabilität und verlagert Verteilungskonflikte auf die nächste Generation." Hilbers hält deshalb auch in der Corona-Krise an der Schuldenbremse fest - und will so schnell wie möglich zu einem ausgeglichenen Haushalt ohne Neuverschuldung zurückkehren. Niedersachsen habe deshalb beschlossen, bereits 2024 mit der Tilgung der Corona-Schulden zu beginnen.

Bund darf Rekordschulden machen

Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hatte der Bundestag die Schuldenbremse im vorigen Jahr sowohl für 2020 als auch für 2021 ausgesetzt, um dem Bund Schulden in Rekordhöhe zu ermöglichen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 26.01.2021 | 15:00 Uhr