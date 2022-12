Niedersachsens Bischöfe würdigen verstorbenen Benedikt XVI. Stand: 31.12.2022 12:24 Uhr Der frühere Papst Benedikt XVI. ist am Sonnabend im Alter von 95 Jahren gestorben. Das teilte der Vatikan mit. Bischöfe aus Niedersachsen reagierten mit Betroffenheit auf die Nachricht.

"Mit ihm verliert die katholische Kirche in Deutschland und in der ganzen Welt einen hervorragenden Repräsentanten mit enormer Geisteskraft", sagte der katholische Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer. "Wir alle verlieren eine ausgezeichnete Persönlichkeit, ein Vorbild im Glauben, einen großen Theologen und feinsinnigen Menschen." Mit Joseph Ratzinger - dies war Benedikts bürgerlicher Name - sei "einer der bedeutendsten katholischen Theologen des 20. und frühen 21. Jahrhunderts von uns gegangen". Der Gesundheitszustand des emeritierten katholischen Kirchenoberhaupts hatte sich zuletzt deutlich verschlechtert. Am Vormittag um kurz nach 9.30 Uhr starb Benedikt im Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan, wie Sprecher Matteo Bruni mitteilte.

AUDIO: Benedikt XVI.: Ein Nachruf (1 Min) Benedikt XVI.: Ein Nachruf (1 Min)

Evangelische Kirche würdigt Benedikts Einsatz für Ökumene

Auch Vertreter der evangelischen Kirche würdigten Benedikt XVI. als bedeutenden Theologen. So nannte Hannovers Landesbischof Ralf Meister den Verstorbenen einen "tiefgründigen Denker und Theologen" und "einen frommen Menschen, dessen ganzes Bestreben es war, in der Nachfolge Jesu zu leben." Meister, der sich als Leitender Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland (VELKD) äußerte, sagte in Hannover: "Seine Klarheit in den eigenen Positionen verband er mit einem unerschütterlichen Willen zur Ökumene." Als Kardinal und später als Papst habe er "in Ökumenefragen das Gemeinsame unterstrichen", betonte auch die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus.

AUDIO: Zum Tode Joseph Ratzingers: Benedikt XVI. polarisierte (12 Min) Zum Tode Joseph Ratzingers: Benedikt XVI. polarisierte (12 Min)

"Kein einfacher Gesprächspartner"

Meister erinnerte auch an Diskussionen: Als Präfekt der Glaubenskongregation und damit Hüter der römisch-katholischen Lehre sei Benedikt kein einfacher Gesprächspartner gewesen. Er habe die evangelischen Kirchen mit seinen Positionen herausgefordert. In ihm habe die lutherische Kirche einen versierten Kenner Martin Luthers als Gesprächspartner gehabt. Meister zollte Benedikt großen Respekt dafür, dass er 2013 aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. Mit diesem Schritt habe er das Papstamt in seiner Menschlichkeit sichtbar gemacht.

