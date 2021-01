Niedersachsen will öffentlichen Nahverkehr stärker fördern Stand: 29.01.2021 19:38 Uhr Das Land hat die Fördergelder für den ÖPNV deutlich aufgestockt. Im laufenden Jahr sollen rund 157 Millionen Euro in Busse und Bahnen fließen - das sind rund 60 Millionen Euro mehr als 2020.

Damit steckt Niedersachsen so viel Geld wie noch nie in neue Busse und Stadtbahnen, Haltestellen und Gleise. Die größte Summe fließt in die Landeshauptstadt, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. In Hannover rollen bei den Verkehrsbetrieben Üstra demnächst 42 neue Stadtbahn-Wagen. In Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) wird mit den Zuschüssen der zentrale Busbahnhof ausgebaut, in Goslar soll das Umfeld des Bahnhofs neu gestaltet und in Salzgitter und Helmstedt sollen Elektroladestellen für Busse entstehen.

Videos 3 Min Keine Einnahmen: Schulbeförderungs-Unternehmen schlagen Alarm Viele Verkehrsbetriebe warten im Lockdown auf versprochene finanzielle Hilfen, andere bekommen keine. (28.01.2021) 3 Min

Pandemie drückt Fahrgastzahlen um 80 Prozent

Die Corona-Pandemie trifft den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) besonders hart - landesweit sind die Fahrgastzahlen um 80 Prozent eingebrochen. Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) betonte, dass das Land den öffentlichen Nahverkehr gerade jetzt unterstützen wolle. Es sei wichtig, dass in der Pandemie nicht weniger Busse und Bahnen rollen als vorher. Darüber hinaus hat der Minister die Kommunen aufgefordert, die Schulanfangszeiten zu entzerren, damit die Schulbusse am Morgen nicht überfüllt sind.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.01.2021 | 16:00 Uhr