Niedersachsen bleibt vorsichtig: Weiter nur 500 Zuschauer Stand: 02.02.2022 20:44 Uhr In Deutschland sollen bald wieder mehr Menschen zu Großveranstaltungen kommen dürfen. Darauf haben sich die Bundesländer am Mittwoch geeinigt. Niedersachsen bleibt allerdings bei der Obergrenze von 500.

Die Staatskanzlei verweist auf die nach wie vor ansteigenden Infektionszahlen. Nach den derzeitigen Prognosen wird sich diese Entwicklung noch einige Wochen lang fortsetzen. "Vor diesem Hintergrund gibt es aus der Wissenschaft die sehr klare Empfehlung, den bisherigen vorsichtigen Kurs fortzusetzen und zum gegenwärtigen Zeitpunkt von Lockerungen abzusehen", heißt es weiter. Die Landesregierung sei sich bewusst, dass damit in den nächsten Wochen zum Beispiel im Profisport in Niedersachsen schwierigere Bedingungen herrschen werden als in anderen Bundesländern.

Weil bittet um Verständnis

"Wir haben noch einmal sehr sorgfältig Pro und Contra von Lockerungen abgewogen", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) laut der Mitteilung. Sobald die weitere Entwicklung absehbar sei, werde es auch in Niedersachsen Lockerungen geben. "Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist dies aber nicht der Fall, im Gegenteil, die Infektionszahlen steigen unvermindert an und wir müssen vorsichtig bleiben. Dafür bitte ich herzlich um Verständnis."

Möglicherweise Lockerung in der kommenden Corona-Verordnung

Die Länder hatten sich am Mittwoch über Besucherregeln für Großveranstaltungen wie Fußballspiele ausgetauscht. Sie einigten sich darauf, dass Stadien wieder bis zu 50 Prozent, aber mit maximal 10.000 Zuschauern gefüllt werden dürfen. Laut Staatskanzlei werde das Land Niedersachsen die Regelung zu den Besucherzahlen vor der Änderung der kommenden Corona-Verordnung erneut prüfen und gegebenenfalls lockern. Das sei frühestens nach der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bundeskanzler am 16. Februar der Fall.

