Niedersachsen: Verkehr nimmt langsam wieder Fahrt auf Stand: 12.02.2021 06:52 Uhr Reisen mit dem Zug bleiben in Niedersachsen noch beschwerlich. Vor allem auf regionalen Strecken kommt es noch immer zu erheblichen Behinderungen.

Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, fallen auch im Fernverkehr weiter einzelne Züge aus. Betroffen sei etwa die ICE-Strecke Göttingen - Hannover. Züge des Fernverkehrs würden hier umgeleitet. Auch auf den Strecken zwischen Hamburg und Bremen sowie von Berlin über Hannover ins Ruhrgebiet fallen Züge aus. Noch schlechter sieht es allerdings im Nahverkehr aus. Auf etlichen Strecken fahren Züge verspätet oder gar nicht. Zu Ausfällen kommt es derzeit unter anderem zwischen Bad Harzburg und Braunschweig, zwischen Bad Harzburg und Hildesheim und zwischen Göttingen und Nordhausen. Auf den Strecken der Bahnunternehmen Metronom, Enno und Erixx komme die Räumung der Strecken von Schnee und Eis voran - aber nur sehr langsam, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung. Vor allem der Süden Niedersachsens wurde dabei als Problembereich bezeichnet. Häufig sind vereiste Weichen und Bahnübergänge das Problem. Bereits am Mittwoch hatte eine Sprecherin der Deutschen Bahn angekündigt, dass Reisende in den kommenden Tagen "in vielen Teilen des Landes witterungsbedingt mit erheblichen Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr der Deutschen Bahn rechnen müssen".

Zugreisende sollten sich vor Abfahrt informieren

Die Bahnunternehmen im Land raten Reisenden weiterhin, sich vor Fahrtantritt im Internet über die Verkehrslage zu informieren. Auskünfte zu aktuellen Zugverbindungen gibt es auf den Service-Seiten der Unternehmen:

Probleme auch bei Stadtbahnen und Bussen

In Hannover ist der Stadtbahnverkehr weiter komplett eingestellt. 20 Bautrupps der Verkehrsbetriebe sind draußen und reparieren die Frostschäden. Am Donnerstag teilten die Verkehrsbetriebe Üstra mit, das voraussichtlich erst ab Montag vereinzelt wieder mit Bahnverkehr in der Stadt zu rechnen sein dürfte. In Stadt und Landkreis Hildesheim gilt heute noch ein Notfahrplan. Dort fahren die Busse wie an Sonntagen, allerdings können nicht alle Linien und Haltestellen bedient werden. Ähnlich ist die Situation im Landkreis Hameln-Pyrmont, wo ein Sonderfahrplan gilt. Die Situation auf den Hauptverkehrsstraßen habe sich verbessert, die kleineren Nebenstraßen seien aber nach wie vor kaum passierbar, hieß es. Fahrgäste sollten sich deshalb vorab über die möglichen Strecken informieren. Im Landkreis und in der Stadt Osnabrück fahren die Busse wieder - teilweise aber nur auf verkürzten Linien. Im Emsland und in der Grafschaft Bentheim gilt vorerst der Ferienfahrplan.

Entspannung auf den Autobahnen

Auf den Autobahnen hat sich die Lage dagegen weitgehend normalisiert. "Im Gegensatz zu gestern sieht es heute viel entspannter aus", sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Braunschweig am Donnerstag. Der Verkehr auf der A2, wo Anfang der Woche Auto- und Lkw-Fahrer etliche Stunden ausharren mussten, rollte am Donnerstag wieder. Das gilt auch für die A7, obwohl dort am Morgen zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim ein Lastwagen von der Fahrbahn abkam und umkippte. Laut Polizei machte der Unfall, der nicht auf die Wetterbedingungen zurückzuführen sei, keine größeren Probleme. Nachdem die Autobahnen von Schnee und Eis befreit sind, konzentrieren sich die Räumdienste jetzt auf Parkplätze und Raststätten, damit Lkw-Fahrer dort wieder problemlos übernachten können.

Kanäle werden wegen Eisbildung gesperrt

Die Kälte wirkt sich mittlerweile auch auf die Binnenschiffer aus. Seit Mittwochabend sind der Mittellandkanal und der Elbe-Seitenkanal wegen des Eises gesperrt. Das teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Braunschweig mit. Die Eisbrecher, die sonst auf diesen Kanälen unterwegs sind, werden vorsichtshalber auf die Weser abgezogen, um dort vor Wehren Eisschollen zu brechen - so solle der Druck, der durch das Eis auf diesen Anlagen laste, gemindert werden, sagte ein Sprecher. Die letzten Binnenschiffer, die noch auf den Kanälen unterwegs waren, sollten zuvor Gelegenheit bekommen, mit den Eisbrechern an einen sicheren Ort zu gelangen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.02.2021 | 07:00 Uhr