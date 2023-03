Nach Schüssen in Bramsche: 16-jähriges Opfer ist gestorben Stand: 02.03.2023 12:04 Uhr Nach Schüssen in Bramsche ist ein 16-Jähriger seinen schweren Verletzungen erlegen. Er war am Dienstagmorgen in Bramsche von einem 81-Jährigen durch Schüsse lebensgefährlich verletzt worden.

Laut Staatsanwaltschaft Osnabrück handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Sportschützen. Die Tatwaffe sei eine "typische Sportschützenwaffe", es handele sich um eine Kleinkaliberpistole, so ein Sprecher. Die detaillierten Hintergründe der Tat sind weiter unklar: Der mutmaßliche Täte sei noch nicht vernehmungsfähig. Er und das Opfer kannten sich laut Staatsanwaltschaft, wohnten im selben Haus. Es habe wohl Diskussionen und Unstimmigkeiten gegeben, sagte ein Sprecher.

81-Jähriger schießt 16-Jährigem in den Kopf

Der 81-Jährige soll am Dienstagmorgen vor einem Wohnhaus in der Moltkestraße auf den Jugendlichen geschossen haben. Der 16-Jährige sei am Kopf getroffen worden und habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Anschließend soll sich der 81-Jährige mit der Schusswaffe selbst lebensgefährliche Verletzungen beigebracht haben. Beide kamen einer Polizeisprecherin zufolge mit Rettungshubschraubern in nahe gelegene Krankenhäuser.

Grundschule in Bramsche nicht von Schüssen betroffen

Der Tatort liegt gegenüber der Martinusschule, einer Grundschule. Diese ist laut der Sprecherin nicht von der Tat betroffen gewesen. Für die Öffentlichkeit habe keine Gefahr bestanden. Der Bereich um die Moltkestraße war zunächst großräumig abgesperrt. Die Kinder und Lehrkräfte, die den Vorfall mitbekommen hatten, wurden von Seelsorgern betreut.

Weitere Informationen 3 Min Schüsse in Bramsche: Großeinsatz bei der Polizei (28.02.2023) Ein 81-Jähriger soll auf einen Jugendlichen und dann auf sich selbst geschossen haben. Beide wurden lebensgefährlich verletzt. 3 Min

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 01.03.2023 | 19:30 Uhr