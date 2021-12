Live: Heiligabend bis 2. Januar gilt landesweit Warnstufe 3 Stand: 10.12.2021 15:28 Uhr Das Land Niedersachsen verschärft die Corona-Regeln. Über Details informieren jetzt Ministerpräsident Stephan Weil und Kultusminister Grant Hendrik Tonne (beide SPD).

Vom 24. Dezember bis zum 2. Januar gilt im ganzen Land die Warnstufe 3, wie Weil mitteilte. Grund seien die akute vierte Welle und die Bedrohung durch die Omikron-Variante. Neben der Warnstufe gelten zudem gesonderte Regelungen: Private Zusammenkünfte werden, so Weil, auf maximal 25 Personen begrenzt. Zudem solle für Veranstaltungen 2G-Plus oder deutliche Kapazitätsbegrenzungen gelten. Tanzveranstaltungen werden verboten, so der Landeschef weiter.

OVG kippt teilweise 2G-Plus-Regel

Ein weiteres Thema der Pressekonferenz ist die neue Corona-Verordnung: Letztere muss nach Angaben der Staatskanzlei wegen eines Gerichtsbeschlusses erneut überarbeitet werden und tritt deshalb nicht am Sonnabend, sondern erst am Sonntag in Kraft. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg hat heute per Beschluss die 2G-Plus-Regel bei körpernahen Dienstleistungen "mit sofortiger Wirkung vorläufig außer Vollzug gesetzt". Die Corona-Verordnung müsse deshalb kurzfristig überarbeitet werden, so die Staatskanzlei. Laut Gericht darf der "Zugang zu körpernahen Dienstleistungen, die körperpflegerische Grundbedarfe befriedigten [...] derzeit auch für Ungeimpfte nicht vollständig verschlossen werden".

Weitere Informationen Niedersachsen: Werden die Weihnachtsferien ausgeweitet? Dazu soll es am Nachmittag eine klare Aussage geben. Die CDU-Fraktion hat sich gegen ein solches Vorhaben ausgesprochen. mehr

Verlängerte Weihnachtsferien im Gespräch

Nach Informationen des NDR in Niedersachsen sind neue Auflagen wahrscheinlich, um Kontakte um die Feiertage herum noch einmal zu reduzieren. Außerdem sind möglicherweise verlängerte Weihnachtsferien vorstellbar. Im Gespräch ist, Kinder und Jugendliche bereits am 17. Dezember statt wie geplant am 23. Dezember in die Ferien zu schicken. Eine Entscheidung war zunächst für Donnerstag erwartet worden. Zuvor hatte es geheißen, dass sich Kultusminister Tonne dazu mit anderen Ländern abstimmen wollte.

Bundesregierung kündigt Bewertung von Omikron an

Die Bundesregierung hat nach Informationen der Niedersächsischen Staatskanzlei eine zeitnahe Bewertung der mit Omikron verbundenen Risiken und Gefahren durch die neue Expertenkommission angekündigt. Der Kanzleramtsminister und die Chefinnen und Chefs der Staatskanzleien werden demzufolge die zur weiteren Entscheidung anstehenden Themen vorbereiten. Auf dieser Grundlage sei eine weitere Sitzung der Bundesregierung und der Länderchefs vorgesehen, heißt es.

Weitere Informationen Verschärfte Corona-Regeln treten am Sonnabend in Kraft FFP2-Maskenpflicht in Geschäften und im ÖPNV, Weihnachts-Shopping nur mit 2G - vieles wird in Niedersachsen strenger. (09.12.21) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 10.12.2021 | 15:00 Uhr