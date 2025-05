Camping-Saison beginnt: So reisen Sie sicher mit dem Camper

Stand: 16.05.2025 10:26 Uhr

Mit Start der Camping-Saison gibt die Polizei Tipps zu den Themen Diebstahl, Einbruchschutz, Überladung und Ladungssicherung. Am Samstag berät sie Camperinnen und Camper in Goslar direkt an ihren Fahrzeugen.