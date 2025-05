Niedersachsen feiert IDAHOBIT*: Weltweiter Tag gegen Diskriminierung Stand: 16.05.2025 11:01 Uhr Am 17. Mai ist der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit. Zu diesem Anlass setzen Menschen weltweit mit einem RainbowFlash ein Zeichen gegen Diskriminierung - auch in Niedersachsen.

Mit bunten Aktionen treten die Teilnehmenden für Vielfalt und gegen Diskriminierung ein. In Hannover organisieren der LSVD Niedersachsen-Bremen und Gaymeinsam für Hannover e.V. einen RainbowFlash auf dem Opernplatz. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr und wird von einer Rede des Oberbürgermeisters Belit Onay begonnen. Dann wird gemeinsam eine Regenbogenfahne aus Tonpapier aufgestellt, um Solidarität mitLGBTQIA+-Menschen weltweit zu zeigen, die auch heute noch von Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Sexualität betroffen sind.

Videos 3 Min Für Vielfalt: 500 Teilnehmende bei Winter-CSD in Oldenburg Mit dabei: Dragqueen Gina Solera. Sie kämpft seit knapp 20 Jahren für die Rechte der LGBTQ-Community. 3 Min

Regenbogenflagge und Fortbildungen in Göttingen

In Göttingen wird zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit (IDAHOBIT*) eine Regenbogenflagge am Göttinger Kreishaus von der Oberbürgermeisterin Petra Broistedt gehisst. Außerdem wird es Redebeiträge und Aktionen vom Queeren Zentrum und SCHLAU Göttingen geben. Für Mitarbeitende der Stadt Göttingen wird eine Fortbildung rund um das Thema "LSBTIQ* und Mikroaggressionen" angeboten.

Regenbogenflagge gegen Diskriminierung in Braunschweig

In Braunschweig wird am Freitag zunächst eine Regenbogenflagge unter anderem von Oberbürgermeister Thorsten Kornblum präsentiert. Am Samstag, dem Aktionstag, wird die Flagge dann am Rathaus am Platz der Deutschen Einheit gehisst.

17. Mai 1990: WHO bezeichnet Homosexualität nicht mehr als "Krankheit"

Der 17. Mai ist IDAHOBIT*, der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit und findet inzwischen in mehr als 130 Ländern statt. Er erinnert an den 17. Mai 1990, als die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Homosexualität aus ihrem Diagnoseschlüssel strich. Seither gilt sie offiziell nicht mehr als Krankheit.

Schlagwörter zu diesem Artikel Braunschweig Göttingen Hannover Homosexualität