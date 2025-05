Hatten: Großbrand auf Recyclinghof - A28 gesperrt Stand: 17.05.2025 10:21 Uhr Ein Großbrand in Munderloh in der Gemeinde Hatten (Landkreis Oldenburg) sorgt für eine Sperrung auf der A28 zwischen Oldenburg und Bremen. Auf einem Recyclinghof in der Nähe der Autobahn brennt es.

Das Feuer ist nach Angaben der Kreisfeuerwehr Oldenburg am Freitagabend gegen 22 Uhr ausgebrochen. Schnell hätten mehrere hundert Fahrzeuge, Reifenstapel und Schrottteile gebrannt. Auch auf Werkstätten und Büroräume hätten die Flammen übergegriffen. Rund zwei Drittel des weitläufigen Hofes stehen den Angaben zufolge in Brand. Inzwischen sei das Feuer unter Kontrolle, er breite sich nicht weiter aus, sagte ein Feuerwehrsprecher am Samstagmorgen. Aktuell seien die Einsatzkräfte mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Ursache für das Feuer sei unklar. Der Sprecher schätzt, dass die Arbeiten und damit auch die Autobahn-Sperrung voraussichtlich bis zum späten Nachmittag dauern werden.

A28 in beide Richtungen seit Stunden gesperrt

Die Autobahn 28 wurde zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und Hude in der Nacht in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Die Rauchentwicklung sei stark, zudem könne es Explosionen geben, da auf dem Hof unter anderem hunderte Autowracks gelagert seien, hieß es. In der Nacht sind laut Feuerwehr unter anderem bereits Gasflaschen in die Luft geflogen. Verletzt wurde bislang niemand - vorsorglich stünden aber Rettungswagen für Anwohner und Einsatzkräfte bereit. Der Feuerwehrsprecher vermutet, dass es einige Tage dauern könnte, bis die Autowracks auseinander gezogen und alle Glutnester gelöscht sind.

Starker Rauch - Warnung an Anwohner

Mehr als 230 Einsatzkräfte sind den Angaben zufolge seit Freitagabend im Einsatz. Die Rauchentwicklung sei allerdings nach wie vor erheblich, so die Kreisfeuerwehr Oldenburg am frühen Samstagmorgen. Sie bittet Anwohnerinnen und Anwohner, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungs- und Klimaanlagen auszuschalten. In der Nacht wurde den Angaben zufolge eine Warnung über Cell Broadcast verschickt, dabei wird der Gefahrenhinweis an alle Mobilgeräte gesendet, die in Funkmasten in der Nähe des Brandortes eingeloggt sind. Zuvor hatten die Einsatzkräfte Anwohner bereits mit einem Lautsprecherwagen und durch Handy-Warn-Apps wie "Nina" auf den Brand hingewiesen.

