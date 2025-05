Hildesheim: Unbekannte erschießen 14 Meerschweinchen in Tierpark Stand: 17.05.2025 13:34 Uhr Unbekannte haben im Tierpark Wildgatter in Hildesheim 14 Meerschweinchen getötet. Die Polizei geht von Tierquälerei aus und bittet um Hinweise.

Mitarbeiter des Tierparks hätten am Freitag 13 tote Nager in ihrem Gehege entdeckt, ein weiteres am Samstag, teilte die Polizei mit. Die Angestellten gehen laut Polizei davon aus, dass die Tiere wohl mit einer Luftdruckwaffe erschossen wurden.

Polizei ermittelt wegen Tierquälerei

Die Hildesheimer Polizei spricht von Tierquälerei aus und ermittelt wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz und Sachbeschädigung. Der Park ist frei zugänglich. Ob es Videoaufnahmen von Kameras in der Umgebung gibt, prüft die Polizei. Die Beamten bitten Zeugen, sich für Hinweise unter der Telefonnummer (05121) 93 91 15 zu melden. Ähnliche Fälle hat es der Polizei zufolge in der Vergangenheit nicht gegeben. In Niedersachsen ist die Zahl der Verstöße gegen das Tierschutzgesetz im vergangenen Jahr leicht gesunken. 990 Fälle wurden laut Landeskriminalamt 2024 registriert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere Hildesheim