Lebensmittelverschwendung: Niedersachsen plant Initiativen Stand: 22.01.2023 13:42 Uhr Niedersachsens Landwirtschaftsministerin Miriam Staudte (Grüne) will das Verschwenden von Lebensmitteln reduzieren. Helfen soll ein nachhaltiger und wertschätzender Umgang.

Die rot-grüne Landesregierung will dafür unter anderem in den Schulen ansetzen: Schulmensen sollen zu Lernorten und damit zum Schwerpunkt in der Ernährungsbildung werden. Das Wissen über eine gesunde und nachhaltige Ernährung in der Gesellschaft habe abgenommen, sagte eine Sprecherin. Darüber hinaus soll das Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft Niedersachsen (ZEHN) in Oldenburg erweitert werden. Ministerin Staudte will in Niedersachsen zudem Projekte zur Abfallvermeidung fördern.

VIDEO: Alt aber essbar: Tag gegen Lebensmittelverschwendung (02.05.2022) (4 Min)

Containern: Landesregierung für Gesetz zum Retten von Lebensmitteln

Nach Angaben einer Sprecherin des Agrarministeriums will sich die Landesregierung zudem weiterhin für ein Gesetz zugunsten von Menschen einsetzen, die noch genießbare Lebensmittel aus dem Abfall retten. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) und Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hatten vor kurzem gemeinsam für eine entsprechende Gesetzesänderung zum sogenannten Containern geworben.

