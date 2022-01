Hohe Strom- und Gaspreise: Stadtwerke müssen oft einspringen

Stand: 02.01.2022 08:00 Uhr

Strom und Gas sind so teuer wie nie zuvor. Daher gehen mehr und mehr Discounter unter den Energielieferanten in die Insolvenz. Betroffen davon sind auch Tausende Kunden in Niedersachsen.