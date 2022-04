Hass im Internet: Und dann begannen die Beleidigungen Stand: 28.04.2022 16:45 Uhr Noch bis Freitag läuft eine Kampagne der Polizei Niedersachsen gegen Hasskriminalität. Wie schnell man Opfer von Hass im Internet werden kann, zeigt das Beispiel eines Campingplatzbetreibers.

von Tina Alfes

Enno Saathoff ist Ostfriese durch und durch, nimmt kein Blatt vor den Mund und ist das, was man gemeinhin einen Typen mit dickem Fell nennt. Doch selbst ihn zermürbte irgendwann das, was er vor etwa zwei Jahren erlebte.

Eine fürsorgliche Idee ruft blanken Hass hervor

Rückblick: Sommer 2020. Der erste Corona-Sommer. Der Tourismus liegt brach. Kurz nachdem die Corona-Warn-App auf den Markt kommt, beschließen Enno und Alice Saathoff, dass sie diese als Zugangsvoraussetzung für ihren Campingplatz in Krummhörn (Landkreis Aurich) einführen wollen. "Meine Frau und ich haben uns gefragt, wo können wir was machen? Wo können wir eventuell unterstützend wirken? Und was ist für uns und unsere Gäste am besten?" erzählt Enno Saathoff. Dass nicht jeder seinen Vorstoß gut finden würde, war ihm klar, doch einen "Hass-Tsunami", wie er es selbst nennt, hatte er nicht erwartet. Nachdem mehrere kleinere und größere Medien von diesem Vorstoß berichtet hatten, darunter auch der NDR, begannen die Beleidigungen.

"Bei Menschen wie Ihnen kann ich einfach nur noch kotzen. (...) Anständige Menschen meiden Ihren Dreckscampingplatz, und ich wünsche Ihnen aus tiefstem Herzen die Insolvenz, Stasi-Saathoff!" ("Name: geht Sie nix an")

"Menschen wie Sie werden zusammen mit Drosten und unseren korrupten Politikern wegen Verrat am deutschen Volk demnächst angeklagt und für immer weggesperrt!!!!!!!!" ("Bkopp")

"Stimmt es, dass sich morgens alle auf dem Platz aufstellen und mit ausgestrecktem Arm die App zeigen?" ("Adolf")

Drohanruf verstört sechs Jahre alte Tochter

Er bekommt Drohanrufe. Bei einem geht seine damals sechsjährige Tochter ans Telefon. "Da haben wir sehr lange dran arbeiten müssen, bis sie das so ein bisschen weggesteckt hat. Ich hoffe, dass sie es wie ich mittlerweile abgehakt hat."

Digitale Gewalt hat meist Systematik

HateAid ist eine gemeinnützige Organisation, die Betroffene von digitaler Gewalt berät und auf dem rechtlichen Weg unterstützt, gegen Beleidigungen und Drohungen im Netz vorzugehen. Für Josephine Ballon von HateAid zeigt der Fall Saathoff eine Systematik auf. "Digitale Gewalt passiert häufig strategisch. In geballter Form um Menschen mundtot zu machen und einzuschüchtern."

Viele negative Rezensionen bei Google

Neben Drohungen schreiben die Täter Saathoffs Campingplatz auch bei Google nieder. "Innerhalb von kurzer Zeit sind wir da in den Google Rezensionen von 3,8 auf 2,6 abgerutscht." Er bewirkt, dass Google wenigstens die Rezensionen mit sexistischen Beleidigungen und solche mit Bezug zum Nationalsozialismus löscht. Alles andere bleibt.

Hasskriminalität im Internet Die Zahl der angezeigten Delikte nimmt zu. 2021 wurden laut Justizministerium 618 Fälle erfasst - mehr als viermal so viel wie im Jahr 2019 (152).

Zu den häufigsten Straftaten im Internet zählen Verstöße gegen Paragraf 130 (Volksverhetzung), Paragraf 185 (Beleidigung) und Paragraf 187 (Verleumdung)

Aufwand der Strafverfolgung überschreitet oft Kapazitäten

Die drastischsten Drohmails und -nachrichten druckt er aus, geht zur Polizei vor Ort - und wird vertröstet. Ein Beamter habe ihm gesagt, dass da "so gut wie gar nichts rauskommen" werde, erzählt Saathoff traurig. Expertin Ballon kennt entsprechende Reaktionen. Die Strafverfolgung bei Hassnachrichten im Internet sei schwierig, die Recherche zeitintensiv. "Da muss man wirklich teils investigativ tätig werden", beschreibt Ballon die Herausforderung für die Polizei.

"Eingestellt wegen Unwichtigkeit"

Für die Überforderung der Beamten hat Enno Saathoff sogar Verständnis. Weniger dafür, dass die Anzeige, die er wegen einer telefonischen Morddrohung gestellt hat, von der Staatsanwaltschaft fallen gelassen wurde. Begründung: Es liege kein öffentliches Interesse vor. "Es wird eingestellt wegen Unwichtigkeit. Ich wurde in dem Moment für alle anderen eine unwichtige Person. Ich fühle mich nicht wichtig. Aber wenn ich mich dazu durchdringe und sage, das ist mir zu viel und das anzeige, dann möchte ich auch das verfolgt wird."

LKA zufrieden mit Verlauf der Kampagne

#HassistkeineMeinung, damit will auch die Polizei in dem Social-Media-Video ihrer Kampagne verstärkt klarmachen, dass der raue Ton im Internet, getarnt hinter Phantasie-Namen der Absender, kein Kavaliersdelikt ist. Am Donnerstag zog ein Sprecher eine positive Bilanz. "Wir haben glücklicher Weise auch einen Fußballverein aus Niedersachsen, der auf die Kampagne aufgesprungen ist - auch Politikerinnen und Politiker, die sich uns angeschlossen haben. Das ist ein erfreuliches Zeichen" sagt Philipp Hasse vom Landeskriminalamt. So wurde das Video vielfach geteilt. Am Montag hatten die Polizeidirektionen auf ihren Social-Media-Kanälen so dazu aufgerufen, Hassnachrichten und Beleidigungen anzuzeigen und nicht einfach hinzunehmen.

Anzeigen als wichtiges Druckmittel für Veränderungen

Dunkelfeld nennt sich der Teil der Straftaten, der nicht angezeigt wird. Und den schätzt das Landeskriminalamt riesig ein. Josephine Ballon von HateAid betont noch einen anderen Aspekt. "Es ist wichtig, dass die Fälle in den Akten der Staatsanwaltschaft, der Polizei landen. Denn nur, wenn das passiert, können wir eine Evidenz aufzeigen und zeigen, dass das ein Phänomen ist, das ganz viele Leute betrifft. Wo auch die Politik dringend handeln muss."

